Cupspiel in Wien: Große Ticketnachfrage der SV-Ried-Anhänger

Zwei Siege trennen die SV Guntamatic Ried noch vom erneuten Einzug in das Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt. Am kommenden Samstag müssen die Rieder im ersten Pflichtspiel in diesem Jahr auswärts beim Wiener Sportclub antreten. Der Regionalligaverein hat mit Austria Lustenau und Austria Wien bereits zwei Bundesligaklubs im heimischen Stadion aus dem laufenden ÖFB-Cup-Bewerb geworfen.

Sicher ist: Der Wiener Sportclub wird alles daransetzen, die nächste Überraschung zu liefern. Der legendäre Sportclub-Platz im Stadtteil Dornbach wird mit 6000 Fans so gut wie ausverkauft sein. Es gibt nur noch ganz wenige Restkarten. Aber auch auf der Auswärtstribüne wird es voll werden. "Wir haben bereits mehr als 300 Karten für den Auswärtssektor verkauft. Insgesamt stehen für unsere Fans 500 Tickets zur Verfügung", sagt SV-Ried-Marketingchef Tim Entenfellner auf OÖN-Anfrage. Mehrere Fan-Busse werden nach Wien fahren, zudem ist das Interesse von in Wien lebenden Innviertlern groß.

Karten für den Auswärtssektor gibt es noch bis Freitag in der Geschäftsstelle der SV Ried für 19 Euro (ermäßigt 14 Euro) zu kaufen. "Wenn Karten übrig bleiben, werden wir diese am Samstag direkt vor Ort beim Sportclub-Platz verkaufen", sagt Entenfellner. (tst)

