Cupspiel gegen Steyr am Dienstag

In der zweiten Runde des ÖFB-Cups treffen die Innviertler im Oberösterreich-Derby auf den Tabellenletzten der zweiten Liga, Vorwärts Steyr.

Es ist eine Neuauflage des Cup-duells vom September 2019. Damals setzten sich die Rieder – ebenfalls in der zweiten Runde – in einem dramatischen Spiel mit 4:3 durch. Den Siegtreffer erzielte Manuel Kerhe in der 94. Spielminute.