Cup-Schlager: Sitzplätze sind schon ausverkauft

Großes Interesse am Spiel im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried

Dass im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried gespielt wird, kommt bei den fußballbegeisterten Innviertlern gut an. Stehplatzkarten können bei der Raiffeisenbank Gurten, der Reisewelt Ried und im Online-Shop der Union Gurten gekauft werden. Erwartet werden zu diesem Spiel in der zweiten Runde des ÖFB-Cups bis zu 6000 Zuschauer. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

