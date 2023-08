Cup-Schlager Gurten gegen Rapid: Sitzplätze schon ausverkauft

Klaus-Roitinger-Stadion in Ried

Bereits wenige Tage nach dem Beginn des Kartenvorverkaufs für das Cupspiel zwischen Gurten und Rapid am Mittwoch, 27. September, sind die rund 1100 Tickets für die Sitzplatztribüne vergriffen. Das Interesse ist groß. Dass im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried gespielt wird, kommt bei den fußballbegeisterten Innviertlern gut an.

Stehplatzkarten können bei der Raiffeisenbank Gurten, der Reisewelt Ried und hier im Online-Shop gekauft werden.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif