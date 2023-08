Cup-Duell zwischen Gurten und Rapid am 27. September im Klaus-Roitinger-Stadion

Wie die OÖN bereits am 4. August berichteten, findet das Cupspiel zwischen dem Regionalligisten Union Gurten und Rapid Wien im Klaus-Roitinger-Stadion (altes Stadion) in Ried statt. Spieltermin ist Mittwoch, der 27. September. Die Anstoßzeit dürfte noch nicht final fixiert worden sein, sehr wahrscheinlicher Beginn dürfte um 20.30 Uhr sein. Möglicherweise wird die Partie auch im ORF übertragen.

"Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel", sagt Gottfried Weinberger, Obmann der Union Gurten. Das sportliche Highlight für den Regionalligisten bringe für die vielen ehrenamtlichen Funktionäre einen "Wahnsinnsaufwand" mit sich, sagt Weinberger im OÖN-Gespräch. Wie hoch die Kapazität im ehemaligen Bundesliga-Stadion der SV Ried sein wird, ist noch offen.

Gurten-Obmann Gottfried Weinberger mit Klaus Roitinger Bild: APA, Streif/2

Sicher ist jetzt schon, dass sich tausende Fans dieses Spiel nicht entgehen lassen werden. Der Beginn des Kartenvorverkaufs wird erst bekanntgegeben, das Stadion ist im Besitz der Stadtgemeinde Ried. Bei Fußball-Nostalgikern werden vor diesem Spiel Erinnerungen an den 2. August 1995 aufkommen. Damals besiegte die SV Ried im allerersten Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte den SK Rapid vor rund 10.000 Zuschauern mit 2:1.

Gurten-Trainer Madritsch: "Etwas ganz besonderes"

Der Fokus bei Gurtens Trainer Peter Madritsch liegt voll und ganz auf die kommenden Spiele in der Regionalliga Mitte. Am Freitag gastiert Gurten bei Allerheiligen. "Das Duell gegen Rapid wird erst in den Tagen davor für uns innerhalb der Mannschaft ein Thema. Dass dieses Spiel etwas besonderes ist, liegt auf der Hand und ist vollkommen klar", sagte Madritsch am Mittwoch im OÖN-Gespräch. Angesprochen auf den Austragungsort, sagte Gurtens Erfolgstrainer: "Dieses Stadion ist ein Teil der Innviertler Fußballhistorie. Der Namensgeber Klaus Roitinger ist für mich dre Vater des Rieder Fußballwunders. Er hat maßgeblichen Anteil am Aufschwung des Fußballs im Innviertel gehabt. Es ehrt mich und uns, dass wir in diesem Stadion gegen den Rekordmeister Rapid antreten werden. So ein Spiel hat sich der Verein, die Spieler und die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr als verdient", sagte Madritsch.

Impulsiv an der Außenlinie: Gurten-Trainer Peter Madritsch Bild: APA/Hackl

Thomas Streif