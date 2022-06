Cup-Auslosung: Die Würfel sind gefallen!

Nach einer Covid-Pause im Vorjahr geht der Innviertler Fußballcup heuer in die 32. Auflage. In der Therme Geinberg wurde die erste Hauptrunde ausgelost. Spannende Spiele sind zu erwarten.

Wegen des teilweise früheren Meisterschaftsbeginns in einigen Klassen musste der Cup heuer ein wenig gestreckt werden. Es gibt keine Vorrunde, das Hauptteilnehmerfeld besteht aus 32 Innviertler Fußballvereinen.

Neben den bewährten Sponsoren Teamsport Hofbauer, Raiffeisen und OÖNachrichten sind heuer erstmals auch die Therme Geinberg und die OBI-Baumärkte des Innviertels als neue Sponsoren mit an Bord. Als Ehrengast und Glücksengerl fungierte SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger, der einige interessante Derbys zog.

In der Talkrunde schilderte Rainer Wöllinger seinen Einstieg bei der SV Ried: "Als ich meinen Job angetreten bin, wurde mehr übereinander als miteinander geredet. Das ist mehr als gefährlich. Egal, ob Wirtschaft oder Fußballgeschäft: Die Stimmung ist ein ganz wichtiger Faktor. Nicht nur in der Mannschaft, sondern auch unter den Mitarbeitern. Wo gute Stimmung herrscht, geht auch etwas weiter!"

"Wir haben ein Gesamtbudget von 8,4 Millionen Euro. 1,4 Millionen werden in den Nachwuchs gesteckt, inklusive Junge Wikinger. Dieses Budget gilt es, sinnvoll zu steuern und ordentlich zu verwalten", betonte der SVR-Geschäftsführer. Die vergangenen Wochen waren auch für ihn sehr fordernd: "Viele Jobs und Mitarbeiter hängen dran. Ich konnte ihnen bis zum Schluss nicht sagen, wie es in fünf Wochen für sie weitergeht. In so einer Phase kann man nichts garantieren, das ist echt brutal."

Nach den Zwangspausen in den vergangenen zwei Jahren wollen die Rieder auch wieder den Doppelpass zu den Unterhausvereinen vermehrt spielen. Es werden wieder SVR-Kicker zu Nachwuchstrainings und Autogrammstunden hinausfahren und es wird auch wieder Aktionen für Nachwuchs-Mannschaften im Rieder Stadion geben. Rainer Wöllinger ließ auch durchblicken, dass das Akademie-Nachwuchszentrum generalsaniert wird und es soll auch eine Tribüne gebaut werden. Ebenso gibt es erste Überlegungen, das Fandorf zu erneuern und etwas zu vergrößern.

Keine Test- oder Gastspieler

Rainer Schröckelsberger vom Cup-Komitee erklärte kurz das Reglement: "Alle Spiele sind im System angelegt, es gibt keine Stammspieler-, Verbandsspieler und U22-Regelung. Auch Neuzugänge dürfen eingesetzt werden, allerdings keine Test- oder Gastspieler! Alle Runden werden ausgelost, die Eintrittspreise liegen bei vier Euro, Frauen haben freien Zutritt. Wenn höherklassige Vereine aufeinandertreffen, können die Preise an die Liga angepasst werden!"

Wertvolle Preise verlost

Bei der Verlosung zum Schluss der Cupauslosung gab es einige freudestrahlende Gesichter: Der von OBI gesponserte Weber-Grill ging an den SK Altheim, über einen neuen Kärcher darf sich der ATSV Laab freuen. Den von der Therme Geinberg gespendeten Regenerationsabend für 20 Personen darf die U. Sigharting genießen.

Und jeder anwesende Verein bekam von Teamsport Hofbauer aus Simbach auch noch einen Trainingsball.

Beim großen Finaltag am Samstag, 30. Juli, werden übrigens noch einmal Preise im Gesamtwert von mehr als 1500 Euro vergeben.

Die Termine: 1. Hauptrunde: 7. bis 10. Juli, 2. Hauptrunde: 15. bis 17. Juli, 3. Hauptrunde: 21. bis 23. Juli, Halbfinale: Montag, 25., und Dienstag, 26. Juli, Finale und Spiel um Platz 3: Samstag, 30. Juli

Vergabesitzung Finale: Samstag, 23. Juli, 20 Uhr, Gasthaus Knechtelsdorfer, Antiesenhofen.

Freikarten: Der Gastverein erhält fünf Freikarten. Weiters erhalten 18 Spieler (inklusive Trainer) freien Eintritt. Frauen haben generell freien Eintritt.