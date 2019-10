„Dieses Rennen ist wirklich brutal“, sagt Martin Wisata aus Mehrnbach. Der 42-Jährige muss es wissen. Am vergangenen Samstag hat der Amateur-Biker von der Stadt Cairns aus bereits zum zehnten Mal in Folge die „Crocodile Trophy“ in Angriff genommen. Damit ist der Innviertler Rekordteilnehmer dieses legendären Sportevents. Mit Lukas Kaufmann und Angelika Tazreiter sind auch zwei Spitzenfahrer aus Oberösterreich am Start.