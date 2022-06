"Das CoWork Schärding ist einzigartig in der gesamten Region. Ich schaffe hier nicht nur modernste Arbeitsplätze für technikaffine Jungunternehmer, sondern biete auch einen ‘360 Grad-Rundum-Service’ und stelle ihnen vor allem auch meine weitreichenden Kontakte zur Verfügung", so Josef Rumpl. Im Herbst diesen Jahres sollen die ersten Start-ups in das renovierte Haus in der Innbruckstraße einziehen.