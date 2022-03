Covid-Teststraße in der Weberzeile wird geschlossen

Die Teststraße im Einkaufszentrum Weberzeile ist seit dem Frühjahr 2021 in Betrieb und wurde seitdem gut genützt. Bis zu 1400 Menschen täglich ließen sich zu Zeiten des stärksten Andrangs testen. Das medizinisch geschulte Personal wird vom Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gestellt. Diese nehmen die Abstriche für Antigen-Schnelltests vor.

Auch Impfaktionen wurden dort initiiert. Bei diesen Aktionen, die vom Verein Gesundes Ried abgewickelt wurden, erhielten mehr als 850 Personen eine Immunisierung.

Nachdem nun die meisten Corona-Einschränkungen aufgehoben wurden, stellt die Teststraße in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich am 31. März den Betrieb ein. "Wir tragen Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in unserer Region. Daher haben wir Kompetenz und Ressourcen für den Betrieb der Teststraße zur Verfügung gestellt. Ich danke allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für den Einsatz, insbesondere Margit Matheis und David Mühlecker, die für die Organisation verantwortlich waren, sowie der Weberzeile für die hervorragende Kooperation", sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Johann Minihuber. Auch Center-Manager Christoph Vormair hebt die gelungene Kooperation hervor und sagt: "Gemeinsam mit dem Krankenhaus Ried und dem Verein Gesundes Ried konnten wir einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung von Covid-19 leisten, darauf sind wir sehr stolz."