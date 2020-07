Coronavirus: Volksschule Mehrnbach behördlich geschlossen

Seit gestern Mittag, 12 Uhr, ist die Volksschule für alle geschlossen. "Die Schließung wurde per Bescheid angeordnet", sagt Mehrnbachs Bürgermeister Georg Stieglmayr im OÖN-Gespräch. Auch die Leiterin der Bildungsregion Innviertel, Eva Panholzer, bestätigte die Schließung. "Die Lehrerinnen haben am selben Tag rasch noch die Klassen ausgeräumt. Am Freitag dürfen die Eltern für ihre Kinder einzeln die Zeugnisse und die in der Schule verbliebenen Gegenstände ihrer Kinder abholen."

Nachdem sich im Rahmen von anderweitigen Testungen herausgestellt hatte, dass auch zwei Volksschulkinder am Coronavirus erkrankt sind, ohne Symptome zu zeigen, kam es am Sonntag zu einer groß angelegten Testreihe an Schülern, Lehrern und Reinigungspersonal. "Von rund 100 Menschen wurden Proben genommen – durch das Rote Kreuz im Drive-in-System auf einem Parkplatz hinter dem Gemeindeamt. Das hat reibungslos geklappt. Der Parkplatz ist völlig neu errichtet und war sogar noch abgesperrt. Dass die erste Nutzung für Corona-Tests sein würde, hätten wir uns nie gedacht", so der Bürgermeister.

Georg Stieglmayr, Bürgermeister Mehrnbach, ÖVP Bild: Markus Zinoecker

Am Sonntag gegen 22 Uhr lagen die Testergebnisse vor: Drei Schulkinder und zwei Lehrerinnen sind infiziert. Nun laufen die Erhebungen zu den jeweiligen Kontakten, die die Betroffenen in den vergangenen Tagen hatten. Neun der zehn derzeit bekannten Mehrnbacher Fälle lassen sich dem schulisch-familiären Umfeld zuordnen.

Ein Fall im Pflegeheim

In einem weiteren Fall ist das örtliche Pflegeheim betroffen: Eine Pflegekraft, die in einem anderen Bezirk wohnt, war positiv getestet worden. Weitere Ansteckungen dürfte es im Heim aber nicht geben, zumindest verliefen alle anschließend durchgeführten Tests negativ. "Am Wochenende war das Heim für Besucher sicherheitshalber ganz geschlossen. Derzeit sind Besuche wieder möglich, allerdings unter sehr eingeschränkten Bedingungen", sagt Mehrnbachs Bürgermeister Georg Stieglmayr. "Wir hoffen, dass in Mehrnbach nicht noch weitere Ansteckungen auftreten."

Verdachtsfälle in Lohnsburg

Die Gerüchte, wonach es auch in der Volksschule Lohnsburg Verdachtsfälle gibt, bestätigte das Land Oberösterreich gestern Nachmittag. "Es gibt Verdachtsfälle, daher läuft hier eine flächendeckende Testung", hieß es von der Kommunikationsabteilung. Die Schule sei nicht geschlossen, bis wann die Ergebnisse vorliegen, könne man nicht genau sagen.

Die Leiterin der Bildungsregion Innviertel, Eva Panholzer, sagte auf OÖN-Anfrage, dass für alle Innviertler Schulen die Maskenpflicht wieder empfohlen worden sei. Sie betont die bisher gute Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde – diese begleite die Schulen "sehr engmaschig" – und spricht auch den Schulleiterinnen und Schulleitern ein Lob aus: "Sie verhalten sich vorbildlich, alle agieren sehr vorsichtig und präventiv."

Zuversicht bei Großfurtner

Beim Utzenaicher Schlachthof Großfurtner wurden, wie gestern berichtet, drei Personen positiv getestet. Bis auf diese drei Fälle, bei denen allesamt keine Symptome aufgetreten sein sollen, waren bisher alle Tests negativ, hieß es gestern von der Firma Großfurtner. Weitere Tests werden durchgeführt.

Bei Hubers Landhendl in Pfaffstätt gibt es zwei positive Fälle. Man gehe davon aus, dass die aktuelle Infektionskette geschlossen sei, so ein Firmensprecher zur APA. Die Produktion an den beiden Standorten läuft weiter.

