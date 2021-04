Corona-Teststraße im Einkaufszentrum Weberzeile

Heute, Donnerstag, 8. April, öffnet im Rieder Einkaufszentrum Weberzeile eine Corona-Teststraße für Besucher und Mitarbeiter. Ab sofort werden von Montag bis Sonntag kostenlose Antigen-Schnelltests von medizinisch ausgebildetem Personal des Rieder Krankenhauses durchgeführt. Hier wird die Räumlichkeit einer derzeit leer stehenden Geschäftsfläche im Obergeschoß des Einkaufszentrums genutzt. Die Testmöglichkeit kann mit Terminvoranmeldung unter oesterreich-testet.at oder spontan ohne Voranmeldung genutzt werden. Zur Testung muss die E-Card sowie ein Lichtbildausweis mitgebracht werden, die Antigen-Schnelltests werden von medizinisch ausgebildetem Personal mittels Nasenabstrich durchgeführt. Die Teststraße ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 19.00 Uhr, am Samstag von 8.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 9.00 bis 16.00 Uhr in Betrieb. Der Zutritt ins Center ist zu den Öffnungszeiten der Teststraße über die Tiefgarage sowie die Außeneingänge möglich.

