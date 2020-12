Corona-Tests jetzt auch in Braunau

Seit heute, 22. Dezember, besteht auch im Bezirk Braunau die Möglichkeit einer kostenlosen Antigentestung und zwar in der Bezirkssporthalle in Braunau. Bis inklusive 26. Dezember wird in der Bezirkssporthalle Braunau jeweils von 8 bis 12 Uhr getestet. Die Anmeldung erfolgt über oesterreich-testet.at.

Das Anmeldedatenblatt ausdrucken und unbedingt mit Ausweis zur Testung mitnehmen. Es kann aber auch ohne Anmeldung getestet werden.