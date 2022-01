"Corona zeigt: Langfristige Investition in Forschung ist notwendig"

OÖN: Wie blicken Sie als Wissenschaftler in die kommenden Monate?

Astrid Gillich: Auch das nächste Jahr ist sicher noch von Corona geprägt. Es ist jetzt wichtig, trotz der weit verbreiteten Impfskepsis hohe Durchimpfungsraten zu erreichen. Dazu braucht es vor allem gute, sachliche Information, um das Vertrauen in die Impfstoffe zu stärken.

Hat Corona den Status der Wissenschaft (auch in Österreich) verändert?

Ja, ich glaube, dass Corona gezeigt hat, dass langfristige Investition in Bildung, Wissenschaften und Forschung notwendig ist. Wir hatten in der Pandemie innerhalb kürzester Zeit Zugang zu mehreren hoch effektiven Impfstoffen, die auf jahrelanger Grundlagenforschung basieren. Das sollte dazu motivieren, Rahmenbedingungen zu schaffen für exzellente Forschung und Innovation.

Welche Herausforderungen warten auf Wissenschaft und Forschung in der nahen Zukunft?

Seit Beginn der Pandemie ist das Informationsbedürfnis und das Interesse der Bevölkerung an Wissenschaft gestiegen. Als Wissenschaftler ist man oft sehr mit der eigenen Forschung beschäftigt und Wissenschaftskommunikation wird manchmal ein wenig vernachlässigt. Es ist aber wichtig, dass Wissenschaftler mit der Politik, Wirtschaft und den Medien zusammenarbeiten, um Wissen bereitzustellen, komplexe Inhalte einfach zu erklären, Zusammenhänge und Hintergründe darzustellen und über aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen zu informieren und zu beraten.

Wie werden sich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz auswirken?

Wissenschaftlicher Fortschritt beruht auf neuen Technologien und internationaler Zusammenarbeit. Der Austausch von Experten verschiedener Länder und Fachbereiche und die Verbreitung von Wissen wird durch die Digitalisierung erleichtert. Zukunftstechnologien führen oft zu wissenschaftlichen Durchbrüchen und neuen Erkenntnissen. Das erwarte ich mir auch von Machine Learning und künstlicher Intelligenz.

Eine ganz persönliche Frage: Welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie privat für 2022?

Ich hoffe, dass Freunde und Familie gesund bleiben, sich die Corona-Situation bald entspannt und ein Leben mit weniger Einschränkungen möglich wird. Ich möchte bewusst leben und mich darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist im Leben.

Zur Person:



Die Zellbiologin Astrid Gillich studierte Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Ihr Doktoratsstudium in Stammzellbiologie absolvierte sie an der University of Cambridge in England. Als Postdoc an der Stanford University in Kalifornien forschte sie an der Entwicklung und Regeneration der Lunge. Seit Juni 2021 ist sie Principal Investigator bei Calico Life Sciences in San Francisco, wo sie ein Labor zur Erforschung von Entzündungs-, Alterungs- und Krankheitsprozessen in der Lunge leitet. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Forschungsarbeit sind die Blutgefässe der Lungenbläschen, in denen der Gasaustausch stattfindet. Astrids Arbeitsgruppe untersucht zelluläre und molekulare Mechanismen der Lungenalterung und der Neubildung und Reparatur der Blutgefäße mit dem langfristigen Ziel, neue Therapien für chronische Lungenerkrankungen zu entwickeln.

Weitere Ausblicke ins Jahr 2022

Wie Menschen aus anderen Lebens- und Arbeitsbereichen in das Jahr 2022 blicken, lesen Sie in der Rieder/Schärdinger Volkszeitung und Braunauer Warte sowie auf nachrichten.at/innviertel