Corona hat auch den Viehmarkt eingebremst

Neuwahlen standen in der Generalversammlung des Fleckviehzuchtverbandes Inn- und Hausruckviertel (FIH) auf der Tagesordnung. Obmann Johann Hosner wurde mit 91 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt (Stellvertreter ist Andreas Hartl aus Hohenzell).

Die Vermarktung der Zuchtrinder und vor allem der Zuchtrinderexport wurden in den Zeiten der Pandemie massiv erschwert. "Dies wirkte und wirkt sich auch auf die Vermarktungszahlen aus", wie Robert Mallinger in seinem Jahresabschluss des FIH sagte. Mit einer Eigenkapitalquote von über 70 Prozent ist der FIH sehr gut aufgestellt. Im letzten Geschäftsjahr wurde, nicht zuletzt durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Kurzarbeit, eine "schwarze Null" erwirtschaftet. Geschäftsführer Josef Miesenberger bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Unterstützung und die Flexibilität in einer an Herausforderung reichen Zeit. Die Zuchtarbeit des FIH, vor allem die Zucht auf Hornlosigkeit, und die Exporterfolge werden über die Grenzen des Landes hinaus geschätzt.

Obmann Johann Hosner betonte, dass es wichtig sei, die Herkunftsbezeichnung der Lebensmittel weiter zu forcieren. Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger leitete die Neuwahlen. Sie hob unter anderem die wichtige Bedeutung der Zuchtrinderexporte hervor. Unmittelbar vor der Generalversammlung fand ein Gottesdienst mit Kaplan Francis Abonabi aus Nigeria statt, der auch das Projekt "Sonne für Afrika" vorstellte.

Der Präsident der Messe Ried, Alfred Frauscher, dankte dem FIH für die verlässliche Zusammenarbeit. Die Messe – vom 9. bis 12. September – sei ein Höhepunkt im heurigen Jahr. Eine Landwirtschaftsmesse ohne FIH sei wie ein Butterbrot ohne Butter oder ein Bierzelt ohne Bier, sagte Frauscher. Der FIH wird in Zusammenarbeit mit dem RZO, RZV, VFS, den Züchtern aus Kärnten und Tirol und mit Unterstützung der Jungzüchter eine Rinderschau im gewohnten Umfang organisieren.