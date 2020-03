Corona-Gerüchte: Zahnarztpraxis Feldbacher klärt auf

Es sei richtig, dass ein Chirurg der Praxis positiv auf das Corona-Virus Covid-19 getestet wurde. Alle Patienten, die in unmittelbaren Kontakt mit diesem waren, seien bereits vom Fachpersonal informiert worden und befänden sich nun präventiv in Quarantäne, teilt die Zahnarztpraxis via Facebook mit.

Die Praxis und das Personal seien auf die Umstände bestmöglich vorbereitet worden. Für alle weiteren Patienten, die nicht kontaktiert wurden, bestehe auch keine Gefahr, heißt es weiters.