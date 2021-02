Corona: Fallhäufung nach Feierlichkeit im Bezirk Braunau

Die Corona-Zahlen im Bezirk Braunau stiegen in den vergangenen Tagen rapide an, Braunau ist mit rund 250 aktiven Coronafällen landesweit Spitzenreiter – auch was die Fallzahlen in Relation zu den Einwohnern betrifft. Eine Fallhäufung im zweistelligen Bereich in einem Unternehmen sowie eine in einer kleinen Landgemeinde – offenbar nach einer Feierlichkeit – trieben die Zahlen nach oben. „Uns ist aufgefallen, dass die Zahlen in einer kleinen Gemeinde überproportional gestiegen sind. Wir haben die Zusammenhänge erschlossen und die Fallhäufung gut eingekreist“, sagt Bezirkshauptmann Gerald Kronberger.

In acht der 46 Gemeinden des Bezirks sind die Fallzahlen zweistellig, die eine Landgemeinde steche dabei besonders heraus. Mit den zwei Verdachtsfällen der britischen Mutation, die Anfang des Jahres im Bezirk Braunau aufgetreten sind, habe die Steigerung aber nichts zu tun. „Die Betroffenen konnten wir nach ihrer Rückreise aus der Steiermark sofort isolieren“, betont Kronberger.

In Braunau werde sehr viel getestet, rund 600 bis 700 Schnelltests täglich werden gemacht, denn die Nachfrage im Grenzgebiet sei deutlich spürbar. Die Teststationen werden ausgebaut: In Eggelsberg wird ab Montag eine eröffnen, die montags, mittwochs, freitags von 8 bis 12 Uhr zugänglich ist. Eine weitere Teststraße kommt in Mattighofen dazu, man sei auch mit mehreren Apotheken in Kontakt. „Bitte unbedingt anmelden, damit die Wartezeiten nicht zu lange sind“, appelliert Kronberger.