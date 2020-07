In mehreren Schulen des Bezirks Ried, unter anderem in Mehrnbach, Ried und Waldzell, gab es Corona-Fälle. Auch im Umfeld der Volksschule in Lohnsburg wurde jemand positiv getestet. Die Schule wurde zwar nicht behördlich geschlossen, aber die Eltern wurden informiert. Ein geregelter Unterricht fand in den vergangenen Tagen nicht statt, die meisten Schüler blieben in der letzten Schulwoche zu Hause. "Ich weiß derzeit von vier bestätigten Fällen in unserer Gemeinde, wobei drei in einer Familie zu verzeichnen sind", sagte Lohnsburgs Bürgermeister Max Mayer (VP) im Telefonat mit den OÖN.

"Wir hoffen sehr, dass in weiterer Folge keine weiteren Corona-Fälle in Lohnsburg dazukommen. Ich merke, dass die Bevölkerung bei uns sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgeht. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht war eine richtige Maßnahme, und in Lohnsburg hat in der aktuellen Lage jeder viel Verständnis dafür", sagt Mayer.

