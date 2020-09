Bezirk Ried ist gelb: "Kein Grund zur Hysterie"

Die Innviertler Grün-Phase auf der Corona-Ampel war nur eine Momentaufnahme. Der Bezirk Ried wurde von der Ampel-Kommission gestern auf Gelb geschaltet. Grund dafür ist hauptsächlich der Infektionscluster, ausgehend von einem fleischverarbeitenden Betrieb. 78 aktive Fälle wurden gestern im Bezirk registriert. Dem Cluster als solchem zugeordnet werden können unabhängig von Bezirksgrenzen 61 Fälle, davon ausgehend wurden zwei Folgefälle registriert.

Ein Fall in der Schule

Einen Corona-Fall gibt es auch in der Musik-Mittelschule St. Martin, wie der Krisenstab des Landes bestätigt. Als Folge sind weitere Schüler, deren Testergebnisse negativ ausgefallen sind, vorsorglich in Quarantäne. Grund zur Panik bestehe nicht. "Nach Bekanntwerden des positiv getesteten Schülers ist alles höchst professionell abgelaufen. Vom Contact Tracing über den Krisenstab der Bezirkshauptmannschaft bis zum Verhalten von Eltern und Schülern", sagt Franz Moser, Direktor der Musik-Mittelschule. Vor allem die Eltern hätten besonnen reagiert.

"In dieser Situation ist uns das von der Schule ausgearbeitete Sicherheits- und Hygienekonzept zugutegekommen. Daran haben wir uns orientiert", sagt Moser. Jene Schüler, die derzeit in Quarantäne sind, werden per Distance Learning betreut. So soll verhindert werden, "dass sie zu viel Stoff versäumen. Glücklicherweise haben wir im Frühjahr schon viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. Unsere engagierten Lehrer tun ihr Übriges, um die Schüler, die derzeit daheim bleiben müssen, bestmöglich zu betreuen", sagt der Direktor.

Symptome habe der mit Corona infizierte Schüler – er ist eines von insgesamt 213 Kindern an der Schule – keine gezeigt. "Draufgekommen ist man nur, weil er gemeinsam mit seinen Eltern getestet wurde", weiß Franz Moser. Nachdem die Schule über den positiven Test informiert wurde, sei das Sicherheitskonzept in Gang gesetzt worden. "Jetzt wissen wir zumindest, dass es funktioniert."

Auch Bürgermeister Hans-Peter Hochhold findet Hysterie nicht angebracht: "Der Cluster im Bereich St. Martin ist relativ klar eingrenzbar. Wir hoffen, dass nicht allzu viele Fälle dazukommen und dass sich die Lage möglichst rasch wieder entspannt." Das bestätigt auch der Krisenstab gestern abend auf OÖN-Anfrage: "Das Kontakpersonenmanagement läuft, und die betroffenen Mitarbeiter sind alle von einer eigenen Produktionslinie ohne Überschneidungen zum restlichen Betrieb."

Infektionskette in der Pfarre

Im Bezirk Schärding haben sich in der Gemeinde Brunnenthal mehrere Personen bei einer Sitzung des Pfarrgemeinderates mit dem Coronavirus infiziert. Wie es dazu gekommen ist, kann sich die Pfarrgemeindeleitung nicht erklären, heißt es auf der Webseite der Pfarre. Sofort nach Auftreten erster Symptome bei Betroffenen seien noch vor den Testergebnissen alle Kontaktpersonen informiert worden, um eine Weiterverbreitung zu stoppen. Fünf Personen wurden positiv getestet. Alle Gottesdienste in Brunnenthal sind abgesagt.

