Die zehnte Auflage des von der LG Innviertel perfekt organisierten 2er-Teamstundenlaufs fand am Wochenende im Rieder Stadtpark statt. Insgesamt sechzig Damen,- Herren- und Mixed-Teams stellten sich bei hochsommerlichen Temperaturen jenseits der Dreißig-Grad-Marke der Herausforderung, innerhalb einer Stunde so viele Runden wie möglich zu laufen. Nach jeder zirka 1400 Meter langen Runde musste an den Teampartner übergeben werden.