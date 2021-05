Comeback in der -Bundesliga

Zwei Monate später erlitt die torgefährliche Mittelfeldspielerin bei einem Vorbereitungsspiel einen Kreuzbandriss.

Zuletzt feierte die 24-jährige Innviertlerin für Bergheim in der Frauen-Bundesliga ihre Rückkehr in die oberste Spielklasse Österreichs. "Noch bin ich zwar nicht bei 100 Prozent meiner Leistungsfähigkeit, aber ich bin zuversichtlich für die nächste Saison, dass ich Kraft und Kondition noch verbessern kann, und vor allem bin ich wieder schmerzfrei." Beruflich ist die Innviertlerin im Reise- und Busunternehmen ihres Vaters in Kirchberg gefordert.