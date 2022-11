Cobario: Eine musikalische Liebeserklärung an die Welt

"Weit weg" heißt der Titel, der eigentlich eh schon alles sagt. Denn die meiste Zeit des Jahres reisen die drei Abenteurer mit zwei Gitarren und einer Violine als "Cobario" um die Welt. Georg Aichberger, Herwig Schaffner und aufgrund einer Umbesetzung ist nun ein gebürtiger Braunauer Teil der Band: Gitarrist Peter Weiss.

Als er mit 14 Jahren zum ersten Mal die Gitarre seiner Mutter in den Händen gehalten hat, war schnell die Begeisterung für dieses Instrument ausgebrochen. Weiss begann in der Musikschule Mattighofen bei Karl Hasenauer zu lernen. Der HTL-Braunau-Absolvent arbeitete zunächst in einem Elektronik-Unternehmen, entschloss sich dann allerdings für ein Studium an der Kunstuniversität in Wien. "Heast, wenn du vorne dabei sein möchtest, musst’ hart arbeiten", haben ihn seine Kommillitonen geraten und das tat er: Weiss spielte bei Pop-Bands, Cover-Bands, Tanztheater-Produktionen, meist für Hutgeld oder eine warme Mahlzeit.

"Gegen Ende meines Studiums bekam ich einen Anruf von Cobario. Nach den ersten Treffen und einer einzigen, kurzen Probe haben wir uns auf Anhieb verstanden. Und somit darf ich seit Mai Teil dieser wunderbaren Band sein", sagt Weiss. mit knapp 100 Konzerten pro jahr im In- und Ausland sind die drei das ganze jahr unterwegs. So konzertierten sie heuer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf einem Festival in Estland. Eine Nord-Amerika-Tour folgt im Dezember, kurz vor Weihnachten spielen sie in England. Zuvor sind Cobario aber in Braunau zu hören: am Freitag, 11. November, 20 Uhr, im Kulturhaus Gugg.

Die Leidenschaft für Fremde steckt tief in ihnen: Reisen ohne festes Ziel, finden, was man nicht gesucht hat. Diese Freiheit des musikalischen Dahintreibens der Wiener Musiker spiegelt sich wieder. Der Genre- und Stilmix klingt mal nach staubiger, südamerikanischer Wüste, mal beschwingten Balkan Rhythmen, mal nach dem Dolce Vita einer italienischen Küstenstadt.

Karten sind im Gugg-Büro und online auf gugg.at erhältlich.