Coaching-Reihe für Kleine, damit sie ihre Konflikte selbst lösen können

Zwei Schüler, zwei Hände, ein Stift und ein Blatt Papier – und los geht das Zeichnen. Geredet darf aber nicht werden! Ein Baum, ein Hund und ein Haus müssen aufs Blatt, alle Schüler der 2b in der VS Ranshofen meistern die Aufgabe mit Bravour. Wobei – ein bisschen wurde doch geredet, weil so ganz ohne Worte ist es wirklich schwer...

Coach und Beraterin Mitzi Engelbutzeder sieht es den Schülern nach. Denn der Sinn der Übung ist: Alle haben die gleiche Aufgabe bekommen, alle mussten das Gleiche zeichnen und doch kamen dabei ganz unterschiedliche Bilder heraus. Mal ein Hund mit Leine, mal ohne. Mal ein Baum mit Ästen, mal mit Eichhörnchen. Mal ein Haus mit Schornstein, mal mit Dachfenstern. "So wie die Bilder alle unterschiedlich sind, so sind auch wir. Obwohl wir alle an das Gleiche denken, haben wir alle unterschiedliche Bilder im Kopf! Das müssen wir uns auch für den Streit merken: Alle haben ihre eigenen Bilder, ihre eigene Wahrheit im Kopf", erklärt sie. Gespannt hören die Kleinen zu, es ist schon ihr zweiter Vormittag mit Mitzi Engelbutzeder.

Mobbing immer öfter Thema

Die Volksschule Ranshofen hat die Beraterin und HTL-Lehrerin eingeladen, um mit den Schülern der zweiten und dritten Klassen den Workshop "Wir sind Klasse" zu machen. "Es geht hier vor allem um das Thema soziales Lernen, die Persönlichkeitsentwicklung, um das Miteinander, um Konfliktlösungen", sagt sie. In ihre Praxis kämen oft Jugendliche und Erwachsene, die das Thema Mobbing schwer belastet. "Es ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, wenn man die Zugehörigkeit zu einer Gruppe verliert", weiß Engelbutzeder.

Zwei Hände, ein Stift, ein Blatt: erfolgreiches Zeichnen im Team

Weil das Thema sie im beruflichen Alltag oft beschäftigt, will sie gleich bei den kleinen Kindern anfangen, um vorzubeugen. "Sie sollen sich selbst und anderen bewusst werden, sie sollen wissen, was sie gut können und was sie Gutes in die Gesellschaft einbringen können, stolz sein und lernen, Konflikte selbst zu lösen", sagt die Beraterin.

Konflikte müssten nämlich auch ausgelebt werden. "Vermeiden kann man diese ja oft nicht, und das ist auch gut so. Aber wir müssen schon den Kleinen beibringen, wie sie ihre Konflikte selbst lösen können und nicht immer eine dritte Person, einen Retter, brauchen", sagt sie.

Genau das hat auch Direktorin Helga Hackl bewogen, Mitzi Engelbutzeder einzuladen. "Wir haben festgestellt, dass es immer mehr kleinere Konflikte gibt, die die Kinder nicht mehr selbst lösen können, weil sie es oft nicht mehr lernen", so die Direktorin. Dass man nicht alle gleich gern haben muss, lehrt Mitzi Engelbutzeder die Schüler. Aber sehr wohl zu allen höflich sein kann. Und dass man sich selbst wehren lernen muss, wenn einem etwas zu weit geht. Ja, auch Beschimpfungen sind Thema im dreiteiligen Workshop. "Ich bitte die Schüler aufzuschreiben, welche Beschimpfungen sie schon mal hier auf dem Schulhof gehört oder vielleicht sogar selber mal zu jemandem gesagt haben", erzählt Engelbutzeder. Manchmal müsste man dabei als Erwachsener schon schlucken, aber das Wichtigste an dieser Übung ist, wie die Kinder darauf reagieren sollen. "Wir erarbeiten gemeinsam Sätze wie: Hör damit auf, das tut mir weh. Oder: Wieso sagst du das? Diese Sätze hängen wir dann auch in der Klasse auf", erklärt sie. Dann können die Lehrer, die gerade im Schulalltag als "Retter" in Konflikten herbeigerufen werden, darauf zeigen und sich dann heraushalten. "Das müssen sie oft nur zwei- oder dreimal machen und die Schüler begreifen, dass sie selbst ihre kleinen Konflikte lösen können", so der Coach. Selbstbewusst sein, sich wehren können, wenn etwas zu weit geht und wissen, welche Fähigkeiten man in die Gesellschaft gut einbringen kann. "Das merken sie sich hoffentlich auch noch im Erwachsenenalter", sagt Engelbutzeder.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at