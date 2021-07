Cloud-Service für Rechnungswesen

Bewährte Softwarelösungen für Rechnungswesen sollen flexibel und ortsunabhängig zur Verfügung stehen. Bereits mehr als 14.000 Anwender greifen auf die RZL-Softwarelösungen zurück.

In das Design und die Gestaltung der Programme fließen neben dem unternehmerischen Know-how von Steuerberatern und Software-Experten auch viele Ideen aus der täglichen Praxis der Kunden mit ein, so RZL. Durch die Auslagerung der Daten in die Cloud ermögliche RZL seinen Kunden ein flexibles Arbeiten. "Ein sicherer Zugriff auf Applikationen und Unternehmensdaten ist von überall und zu jeder Zeit möglich. Erfüllung höchster Anforderungen an die Verfügbarkeit, Unterbrechungsfreiheit und professionelle Datensicherung durch zwei gespiegelte Rechenzentren können wir dabei garantieren", sagt Bernhard Schuster, Geschäftsführer von Infotech. Im Bild die RZL-Software-Geschäftsführer Gerald Stürzlinger (v. l.) und Ilse Burgstaller mit Bernhard Schuster.