Citybus Braunau für eine Woche gratis nutzen

Eine gemeinsame Radtour durch Braunau und die Nachbargemeinden steht am 22. September auf dem Programm, zudem gibt es bewusstseinsbildende Maßnahmen wie einen Fahrradlicht-Check an mehreren Schulen.

Der Citybus Braunau verbindet auf vier Linien die Stadtteile Laab, Haselbach, Neustadt und Ranshofen miteinander. Umsteigepunkt ist der Stadtplatz. Von Montag bis Freitag fahren die Busse halbstündlich, am Samstag im Stundentakt. Das Nachbarschaftsradeln lädt am Sonntag, 22. September, dazu ein, die Stadt und die umliegenden Gemeinden mit dem Fahrrad zu erkunden. Die Runde startet um 14 Uhr am Braunauer Stadtplatz und führt über St. Peter, Burgkirchen und Neukirchen wieder nach Braunau. Die Gesamtstrecke beträgt rund 40 Kilometer, alle Interessierten sind eingeladen.

