Christoph Gabauer absolvierte beim Radmarathon 795 Kilometer

Einen großartigen Auftritt legte Christoph Gabauer vom Verein CLR Sauwald Cofain 699 beim 24-Stunden-Radmarathon in Grieskirchen hin. Gabauer, der als Außenseiter ins Rennen ging, kam mit den hochsommerlichen Bedingungen sehr gut zurecht. Auf dem fünften Platz liegend radelte der Athlet des Vereins aus Sankt Roman als Fünfter in die Nacht. Mit minimalen Pausenzeiten arbeitete sich Gabauer in den frühen Morgenstunden bis auf den zweiten Platz nach vorne. Diese Platzierung brachte Gabauer schließlich nach 24 Stunden ins Ziel. Nicht weniger als 37 Mal absolvierte er den Rundkurs von Grieskirchen über Pollham nach Bad Schallerbach und wieder zurück nach Grieskirchen.

Insgesamt hatte Christoph Gabauer, der während des Rennens von seinen Vereinskollegen tatkräftig unterstützt wurde, nach der Zieleinfahrt unglaubliche 795 Kilometer und mehr als 7200 Höhenmeter in den Beinen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug rund 33 km/h. "In den Geschichtsbüchern des Vereins machte sich Gabauer mit dieser Leistung zum bisher erfolgreichsten Einzelstarter in der Geschichte dieses 24-Stunden-Rennens", heißt es vom CLR Sauwald. Der Sieg ging an den Spitzenathleten Robert Müller.

