Christina Slaby ist neue Notarin

Die 49-jährige Slaby promovierte nach ihrem Studium an der Uni Salzburg zur Doktorin der Rechtswissenschaften und bringt langjährige Erfahrung als Notariatskandidatin bzw. -substitutin in den Notariaten Raab, Obernberg und Peuerbach mit. Christina Slaby wohnt mit ihrem Mann Harald, der das Arbeitsmarktservice Schärding leitet, und ihren zwei Kindern (15 und 17 Jahre) in Andorf und ist passionierte Tennisspielerin.

