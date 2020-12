"Ich habe schon vor, meine politische Karriere fortzusetzen" – so hatte Christian Makor Ende September im OÖN-Gespräch hinsichtlich der Wahlen im Jahr 2021 angekündigt. Er hat nicht Wort gehalten, auch wenn seine Wahl zum stellvertretenden Landesparteivorsitzenden am Samstag noch besiegelt wurde. Am Dienstag hat der oberösterreichische SP-Klubchef aus Schildorn seine politischen Funktionen zurückgelegt. Damit zog er die Konsequenzen aus einem Alko-Parkunfall.