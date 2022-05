OÖN: Nehmen Sie uns kurz mit in Ihre Gefühlswelt am Freitagabend. Christian Heinle: Die Anspannung war bei allen riesengroß, so ehrlich muss man sein, schließlich stand für den Verein unglaublich viel auf dem Spiel. In den ersten 15 Minuten hat man diese Verunsicherung auch ganz klar gesehen. Mit der Fortdauer sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Nach dem Schlusspfiff herrschte Freude und Erleichterung pur, es ist eine große Last abgefallen. Es war schön, gemeinsam mit den Fans, die gespürt