"Jedem Spieler ist diese Drucksituation, in der wir uns befinden, bewusst. Wir sind im Abstiegskampf und haben aus den ersten fünf Spielen erst vier Punkte geholt. Wenn wir in den verbleibenden fünf Partien erneut nur vier Punkte holten, könnte das für uns zu wenig sein. Die Lage ist ernst. Trotzdem fokussieren wir uns voll und ganz auf unser Spiel und gehen sehr positiv an die Sache heran", sagte SV-Ried-Trainer Christian Heinle unter der Woche nach einem Training im Gespräch mit den OÖN.