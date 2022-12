Christbaumschwimmen: 20 Taucher waren dabei

Am vergangenen Wochenende ging in Schärding das traditionelle Christbaumschwimmen mit 20 Tauchern der Feuerwehren Schärding und Ried über die Bühne. Die Taucher schwammen mit Fackeln und einem beleuchteten Christbaum von der Innlände im Bereich des Hotels Gugerbauer bis zum Wassertor. Eine frostige Angelegenheit: Die Wassertemperatur betrug 3,4 Grad. Im Anschluss an das Schwimmen kam der Weihnachtsmann mit dem Motorboot über den Inn und brachte den Kindern Sackerl mit Süßigkeiten. Musikalisch wurde die Veranstaltung von den Bläsern der Stadtkapelle Schärding untermalt.

Das vorweihnachtliche Schwimmen im eiskalten Inn findet bereits seit 1984 statt. Die FF Schärding bereitet sich schon auf die nächste Veranstaltung vor. Am 24. Dezember findet am Stadtplatz um 10.30 Uhr die Friedenslichtübergabe an die Bevölkerung und die bayerischen Kameraden statt.

