Christbäume nicht in der Biotonne entsorgen

RIED. Die Stadtgemeinde Ried bietet die Möglichkeit der kostenlosen Abgabe nicht mehr "benötigter" Christbäume beim städtischen Wirtschaftshof: Die Bäume können bis 5. Jänner zu den Öffnungszeiten des Wirtschaftshofes abgegeben werden. Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, die Bäume bei der Strauchschnitt-Übernahmestelle in der Kompostieranlage Hilprechting zu entsorgen.

Auch nicht zerstückelt in die Biotonne

Selbstverständlich müsse der Baum vorher von all seinen Verzierungen wie Lametta oder Metallhäkchen befreit werden, so die Stadtgemeinde. Die Entsorgung auf öffentlichen Flächen sei nicht gestattet. Und die Stadtgemeinde bittet, keinesfalls ganze oder zerstückelte Christbäume via Biotonne zu entsorgen. Da das Material aus der Biotonne nicht mehr geschreddert werde, könnten bei der Kompostierung Schäden entstehen, so die Stadtgemeinde Ried.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper