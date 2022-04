Chöre und Lesung zum Muttertag

Erstmals in größerem Rahmen präsentiert der Kinderchor Smileys um 14 Uhr sein Können. Der Chor "Generations" legt um 17 Uhr los.

"Wir bieten somit zwei Veranstaltungen", sagt Mitorganisator Rudi Koller. "So können wir große Abstände bei den Tischen bieten, was die Gästedichte in Corona-Zeiten verringert." Zu beiden Auftritten gibt es Muttertags-Texte von Monika Krautgartner.