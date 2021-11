Charity-Menüs für Bedürftige

Sie will damit Menschen, die sich schwierigen Lebenslagen befinden, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Es gibt die Möglichkeit, Charity-Menüs um je fünf Euro via Homepage www.cookupkitchen.at oder E-Mail an office@cookupkitchen.at zu kaufen; diese Menüs werden dann am 5. Dezember in Absprache mit einer karikativen Organisation an bedürftige Menschen oder Familien in Not verteilt.