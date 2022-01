Chaletdorf im Naturresort Ikuna kommt ohne Bodenversiegelung aus

Zu Ostern ist die Eröffnung der zehn neuen Sternenhimmelchalets im Ikuna-Naturresort in Natternbach geplant. Den Zuschlag für das Chaletdorf mit einem Bauvolumen von rund drei Millionen Euro gab Ikuna-Eigentümer Albert Schmidbauer den beiden Gründern von LibertydotHome: Die beiden Innviertler Philipp Hüttl und Markus Hörmanseder haben sich ganz dem Holzbau und der Nachhaltigkeit verschrieben.

Die Form der neuen Ferienwohnungen im Naturerlebnispark für Familien wurde von einem Holzscheit abgeleitet. Das Konzept haben sie gemeinsam mit der FH in Wien entwickelt, wo die beiden Bauingenieurwesen studiert haben. "Uns war wichtig, den Boden nicht zu versiegeln. Für die 15 Meter hohen Gebäude haben wir Erdschraubfundamente eineinhalb bis drei Meter tief im Boden verankert und bewiesen, dass das auch bei dieser Dimension funktioniert", sagt Philipp Hüttl.

Der 30-Jährige betont, man wolle mit dem Projekt auch zeigen, dass man Chaletdörfer, die vor allem in Alpenregionen zunehmend in Kritik geraten, nachhaltiger bauen könne. Ein Highlight ist das Glasdach, vom Bett aus können die Urlauber den Sternenhimmel betrachten.

Die beiden 30-Jährigen haben selbst vier Mitarbeiter und kooperieren mit dem Bauspezialisten Hörmanseder in Haag am Hausruck, wo die Holzmodule wie in einem Legobaukasten vorgefertigt werden. Verwendet wird Fichtenholz und für den Außenbereich Lärchenholz. Mittlerweile wurden bereits acht Sternenhimmelchalets aufgestellt, zwei barrierefreie folgen in den nächsten Wochen.

Als Baustellencontainer dient übrigens das erste Mikrohaus der beiden, das sie während des Studiums vor ihrer Uni in Wien aufbauten. Aufmerksam wurde damals auch Red Bull auf die Oberösterreicher. Ihre Wohnmodule aus Holz und mobile Hotelzimmer kommen bei Sportereignissen wie Formel-1-Rennen, Moto-GP oder Festivals wie dem Woodstock der Blasmusik zum Einsatz, pandemiebedingt lief dieses Geschäft allerdings in den vergangenen zwei Jahren auf Sparflamme. "Wir hoffen, dass heuer wieder viele Events möglich sind", sagt Hüttl, der gemeinsam mit Hörmanseder auch leistbaren Wohnraum für Obdachlose entworfen hat. Dafür erhielten sie den Patent-Staatspreis.