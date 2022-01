"Die Operation ist sehr gut verlaufen, ich bin zufrieden und habe kaum noch Schmerzen", sagt Seifedin Chabbi im OÖN-Telefonat. Der 28-jährige Stürmer der SV Guntamatic Ried hat sich beim Testspiel am 15. Jänner gegen Steyr, wie berichtet, einen komplizierten Bruch des Ellbogens zugezogen. "Ich hatte in meinem Leben noch nie solche Schmerzen, ich dachte, ein Ast bricht ab. Aber zum Glück ist es relativ rasch wieder besser geworden", so Chabbi.