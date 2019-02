Casting zur Miss Oberösterreich-Wahl im Innviertel absolviert

TUMELTSHAM/RIED. Drei fesche junge Frauen haben es im Sugarfree in Tumeltsham geschafft, sich für die finale Wahl in Linz zu qualifizieren.

Drei Fixstarterinnen zur finalen Wahl am 6. April in Linz Bild: Rudolf Rabenhaupt

Casting zur Miss Oberösterreich-Wahl im Partylokal Sugarfree in Tumeltsham bei Ried. Zehn Kandidatinnen wollten sich am Freitag im Innviertel einen der drei begehrten Startplätze zur finalen Wahl am 6. April im Casino Linz sichern.

Viktoria Ecker siegte

In der Jury fanden sich unter anderem die amtierende Miss OÖ, Daniela Zivkov, sowie der Mister OÖ, Jürgen Hofmann. Das Casting zur Miss-OÖ-Wahl konnte die 23-jährige Sachbearbeiterin Viktoria Ecker aus Leonding für sich entscheiden. Den zweiten Platz erreichte die 23-jährige Studentin Sarah Krennhuber aus Steyr. Platz drei und somit einen fixen Startplatz bei der Wahl im April hat die 18-jährige Schülerin Carina Wagner aus Marchtrenk. Über ein "golden Ticket" und freute sich die 19-jährige Bachmanningerin Simone Muggenhuber. Veronika Riedl, bekannt aus dem Kultmusical Grease, alias Sandy, verzauberte das Publikum mit ihrer Stimme. Das Lokal Sugarfree habe sich über ein volles Haus und einen gelungenen Abend gefreut. Das nächste offizielle Casting zur Miss-OÖ-Wahl findet bereits am 1. März in der Remembar in Linz statt. Unter den Casting-Teilnehmerinnen im Innviertel gab es mit Sarah Jakob aus Braunau auch eine Innviertlerin.

