Caritas spricht Pflegenden telefonisch Mut zu

Angehörige zu pflegen, ist eine herausfordernde Situation. „Durch die Corona-Krise spitzt sich die Lage in den Familien nun zu. Entlastungsangebote fallen weg und die Angst, dass die zu pflegende Person angesteckt wird, bringt manche Betroffene an ihre Belastungsgrenze“, sagt Christine Wally-Biebl von der Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige. Sie steht in diesen schwierigen Zeiten Betroffenen in den Bezirken Ried und Braunau von Montag bis Freitag jeweils zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch unter 0676/87762439 für psychosoziale Beratungsgespräche zur Verfügung.

„Die Tagesbetreuungen sind geschlossen, die mobile Pflege ist auf ein Minimum reduziert. Dazu kommt, dass die eigenen sozialen Kontakte oder persönliche Auszeiten, die den pflegenden Angehörigen sonst als Kraftquelle dienen, sich von heute auf morgen in Luft aufgelöst haben“, so Wally-Biebl. „Ich höre zu, verstehe und habe Mitgefühl. Das löst zwar keine Probleme und bringt den Betroffenen auch keine durchgehende Nachtruhe, aber das Gefühl, in Krisen nicht alleine zu sein, hilft sie besser zu bewältigen. Für andere da sein geht auch am Telefon.“



