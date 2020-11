Die Corona-Pandemie hat die Sorgen der pflegenden Angehörigen verstärkt, so Christine Wally-Biebl von der Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Ried und Braunau. "Viele Angehörige haben aktuell mehr denn je Angst, in der Pflege und Betreuung auszufallen und die pflegebedürftige Person unversorgt zurückzulassen." Über die Situation zu reden schaffe Erleichterung.