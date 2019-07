Caritas ruft zum Zivildienst auf

"Im Juli können wir von fünf freien Stellen nur mehr eine besetzen. Das bringt die Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenze", sagt August Hinterberger, Leiter von "Caritas-Invita" in der Region.

Jakob Osterberger aus St. Aegidi, der derzeit seinen Zivildienst bei der Caritas in Engelhartszell absolviert, könne es nicht verstehen, warum sich immer weniger "drüber trauen. Meine Arbeit hier macht Sinn und ich komme jeden Tag gerne her, weil die Stimmung gut ist. Außerdem merke ich, dass ich gebraucht werde", sagt der 20-jährige HTL-Absolvent Jakob Osterberger.

An den Standorten von Invita leben und arbeiten Menschen mit psychischen und zum Teil körperlichen Beeinträchtigungen. In Engelhartszell gibt es außerdem zwei Wohngruppen für Senioren. Die Zivildiener arbeiten beispielsweise in den Werkstätten mit, sind mit dem Gärtner-Trupp in der Region unterwegs oder in einer Wohngruppe aktiv. Am Bio-Betrieb Pamingerhof helfen die Zivildiener in der Landwirtschaft und beim Versorgen der Tiere mit. Im Bezirk Schärding sucht die Caritas für folgende Standorte Zivildiener: Engelhartszell, Moserhof Waldkirchen und Pamingerhof St. Aegidi. Kontakt unter Tel.: 0676 / 87 76 29 88.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.