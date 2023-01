Cannabisanlage in Haus: Innviertler (36) festgenommen

Nach wochenlangen Ermittlungen klickten am 3. Jänner die Handschellen. Die Polizei Andorf nahm einen 36-Jährigen fest, der in den vergangenen dreieinhalb Jahren mindestens drei Kilogramm Cannabiskraut erzeugt und mindestens zwei gewinnbringend verkauft haben. Sechs Abnehmer seien bereits ausgeforscht worden, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der Hausbewohner wurde angezeigt.

