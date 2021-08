Cannabis-Gärtner flog bei Alkohol-Kontrolle auf

Der 43-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis war einer Streife am Wochenende in Aurolzmünster (Bezirk Ried im Innkreis) ins Netz gegangen. Ein Alkotest ergab einen positiven Wert. Weil der Innviertler auch eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch Drogen zeigte, baten ihn die Polizisten zur klinischen Untersuchung. Der Arzt stellte zusätzlich zur Alkoholisierung eine Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtmittelkonsums fest. Den Führerschein ist der Mann vorerst lost.

Damit nicht genug: Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des 43-Jährigen entdeckten die Beamten eine professionelle Cannabis-Indoor-Plantage mit 16 Cannabispflanzen, die sichergestellt wurden. Insgesamt konnten ihm für die Jahre 2019, 2020 und 2021 die Erzeugung von rund 1,7 kg Marihuana nachgewiesen werden. Laut eigenen Angabe habe der Beschuldigte für den Eigenkonsum gezüchtet. Anzeige an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wird erstattet, so die Polizei.

Zuvor hatte die Polizei im Gemeindegebiet von Ried einen 19-jährigen Mühlviertler kontrolliert, der ebenfalls durch typische Symptome aufgefallen war. Auch bei ihm stellte der Arzt bei einer klinischen Untersuchung die Fahruntauglichkeit fest.