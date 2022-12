Campus gibt Interessierten Einblick

Das neue Campusgebäude beim Rieder Krankenhaus lässt sich am Freitag, 20. Jänner, von 10 bis 18 Uhr bei einem Tag der offenen Tür erkunden. Das Vinzentinum – die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege – und das Krankenhaus Ried kündigen ein abwechslungsreiches Programm an: Ein-, Quer- und Wiedereinsteiger können sich über die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Pflege informieren.

Die Palette reicht von Vorträgen über Infos zu den verschiedenen Ausbildungen und Einstiegsmöglichkeiten ohne Matura bis hin zum Austausch mit Auszubildenden. Die FH Gesundheitsberufe präsentiert den Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege, der am Campus in Ried angeboten wird, und bietet Probevorlesungen zu bestimmten Lehrinhalten an. Darüber hinaus informiert das Krankenhaus als Arbeitgeber über die verschiedenen Berufsbilder.

In "Skill Labs"-Simulationszentren können realitätsnahe Trainings an Simulationspuppen durchgeführt werden. Außerdem können Besucher ihre Talente im Bereich der Pflege testen: von der Versorgung und Pflege von Säuglingen bis hin zum System GERT, mit dem man sich in die Rolle von 80-jährigen Patienten versetzen soll.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper