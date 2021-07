Camping-Boom auch an der Donau spürbar: Vichtenstein plant Ausbau

Der Campingplatz in der Ortschaft Kasten liegt direkt an der Donau und erfreut sich laut Vichtensteins Bürgermeister Andreas Moser seit der Eröffnung in den 1970er Jahren großer Beliebtheit. Derzeit ist auf dem rund drei Hektar großen Grundstück Platz für 125 Dauercamper und rund 25 Tagesgäste. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Stellplätzen plant die Gemeinde eine Erweiterung.

"Unser Grundgedanke ist, den Campingsplatz zu sanieren und auszubauen. Es soll dort eine moderne Freizeitanlage entstehen. Ein passendes Grundstück mit einer Größe von 2,5 Hektar wäre vorhanden. Eine Projektgruppe in der Gemeinde hat dazu bereits konkrete Ideen und Informationen gesammelt. Jetzt soll im Rahmen eines Leader-Projektes ein tourismuswirtschaftliches Konzept und eine Machbarkeitsprüfung für das Camping Resort von Tourismus-Professionisten erstellt werden", sagt der Ortschef.

Die Anlage in Kasten sei zwar sauber, aber doch ein bisschen veraltet. "Es soll dort ein neuer Spielplatz entstehen, der natürlich auch von allen Vichtensteinern aktiv genutzt werden kann. Weiters ein neuer Badeplatz direkt am Hafen inklusive Steg und einer Schwimm-Insel in der Donau", so Moser.

Die Stellplätze für Dauercamper seien immer ausgebucht. "Es gibt sogar eine Warteliste. Dort sind aktuell mehr als 20 Personen vorgemerkt, die gerne bei uns hier ihren Urlaub verbringen möchten. Vergangenes Jahr war ein deutlicher Anstieg der Anfragen spürbar. Es waren sicherlich doppelt so viele, wie vorher", sagt der Bürgermeister. Die Nachfrage wäre daher definitiv vorhanden. "Und der Ausbau zu einer modernen Freizeitanlage wäre ein Gewinn für Einheimische und Touristen gleichermaßen", so Moser. Neben dem Camping-Boom sorge laut dem Bürgermeister vor allem auch der Anstieg von E-Bike-Fahrern in den vergangenen Jahren für merkbar mehr Touristen in Vichtenstein.