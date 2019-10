Bus statt Bahn zwischen Braunau und Simbach

Die ÖBB richten einen Schienenersatzverkehr mit Autobussen ein. Der Ticketkauf ist in den Bussen nur eingeschränkt möglich.

Daher ersuchen die ÖBB, Tickets vor Fahrtantritt online auf oebb.at, über die ÖBB App, beim ÖBB-Ticketautomaten oder am ÖBB-Ticketschalter zu erwerben. Die Beförderung von Fahrrädern ist in den Autobussen nicht möglich. Während der Bauarbeiten gilt ein Sonderfahrplan. Anschlussverbindungen können nicht sichergestellt werden, so die ÖBB.