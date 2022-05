Burschen zündelten im Wald: Nachbarin verhinderte Großband

Die Frau hatte gegen 15 Uhr zwei Burschen aus dem Waldstück in der Ortschaft Schmidham bei Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) laufen sehen und wenig später einen Knall gehört. Da sah sie auch schon Rauch über den Bäumen aufsteigen, alarmierte die Feuerwehr, lief in den Wald und führte mit einem Gartenschlauch erste Löscharbeiten durch. Doch was war passiert?

Die beiden Burschen, ein 13-Jähriger und sein um zwei Jahre jüngerer Freund, hatten sich im sogenannten Riederholz ein Lager aus Ästen und Paletten gebaut. Die Erlaubnis der Waldbesitzerin dazu hatten sie. Die Idee, auf die die Schüler am Samstag gegen 15 Uhr kamen, hätte die Eigentümerin allerdings bestimmt nicht gut geheißen: Die jungen Innviertler begannen, mit einem Feuerzeug kleine Äste anzuzünden. Das Feuer geriet bald außer Kontrolle und breitete sich durch den kräftigen Westwind über das vertrocknete Unterholz rasch aus.

Die Feuerwehr löschte den Brand und durchnässte das Unterholz. Bild: www.ff-lohnsburg.at/

Die Burschen bekamen es mit der Angst zu tun und liefen nach Hause, um Hilfe zu holen. Der Knall, der kurz darauf zu hören war, dürfte von der Explosion einer Spraydose, die im Unterschlupf der Kinder lag, gekommen sein. Der Nachbarn jedenfalls gelang es, die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehren Lohnsburg und Riegerting unter Kontrolle zu halten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand dann rasch ablöschen. "Nur durch das beherzte Eingreifen der Nachbarin konnte ein größerer Waldbrand verhindert werden", ist sich die Polizei sicher.

