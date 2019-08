Burghauser OMV-Fackel brennt noch bis Mitte nächster Woche

„Das war wieder eine schlaflose Nacht“, berichtet Horst Patsch aus Überackern. Eine Riesenflamme erhellte den Nachthimmel. Und war extrem laut. Denn am Samstag musste die Raffinerie OMV Burghausen den Fackelbetrieb aufnehmen, das heißt kontrolliert OMV-Betriebsstoffe abbrennen lassen. „Unsere Gemeinde ist ja auch schalltechnisch betroffen, wir haben weitgehend Westwetterlage und auch der Gestank kommt meist zu uns rüber“, sagt Patsch.

Dass ein Schlafen bei offenem Fenster in diesen Zeiten einfach nicht möglich ist, weil auf der bayerischen Seite manchmal „abgefackelt“ werden muss, daran habe man sich in Überackern gewöhnt. Andernorts allerdings noch nicht. Die Rettungs- und Polizeieinsatzzentralen der Umgebung liefen heiß, die Menschen befürchteten laut Polizei Burghausen einen Waldbrand oder gar einen Unfall in einem der Werke. Was war passiert? Am späten Samstagabend kam es zu einer technischen Störung der Kühlmaschinen in der Ethylen-Anlage der Raffinerie. Es kam zum Fackelbetrieb, die Flamme war kilometerweit zu sehen, was zu teils großer Unsicherheit in der nicht Fackelbetrieb-erprobten Bevölkerung führte.

Fehlalarm in Geinberg

Sogar die Feuerwehr Geinberg rückte aus, weil ein besorgter Bürger nachts von Geinberg aus Flammen über Moosham sah. Die Bezirkswarnstelle Ried ortete diese einem Metallverarbeitungsbetrieb in Moosham zu, die Feuerwehrkameraden rückten aus. Nur um dann festzustellen, dass es dort gar keinen Brand gab. Vermutlich, so heißt es seitens der Feuerwehr Geinberg, habe der Anrufer ebenfalls das kontrollierte Abfackeln in Burghausen gesehen.

Die Fackelanlage der Raffinerie Burghausen ist ein wichtiges Element im Sicherheitssystem des Betriebes. Sie diene der sicheren, kontrollierten und vollständigen Verbrennung von überschüssigen Gasmengen aus den Anlagen, so die OMV. Die Raffinerie entschuldigt sich bei der Bevölkerung für die Irritationen und die Störungen. Kontrolliert mussten OMV-Betriebbstoffe abgebrannt werden, damit die Reparaturarbeiten in dem betroffenen Bereich gefahrlos durchgeführt werden konnten. Eine Gefahr für Bewohner bestand zu keiner Zeit, betonen Polizei und Raffinerie. Die Unsicherheit in der Bevölkerung sei dieses Mal einfach größer, weil die Flammen deutlicher zu sehen waren, vermutet ein Burghauser Polizist. Am Montag waren noch einige Anlagenteile außer Betrieb, aber man befinde sich bereits in der schrittweisen Wiederanfahrphase, so OMV. Gerechnet wird mit kontinuierlicher Fackeltätigkeit in unterschiedlicher Intensität, noch voraussichtlich bis Freitag. Erst am Wochenende bis zirka Mitte der folgenden Woche nehme die Intensität des zeitweiligen Fackelbetriebs ab.

„Wir sind froh, wenn die Anlage wieder funktioniert und das Abfackeln ein Ende hat. Dann können wir wieder ruhig schlafen“, sagt Horst Patsch und meint damit nicht nur die einkehrende Stille in der Nacht.

