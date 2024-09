Burghausen: Akrobatin während Zirkusaufführung lebensbedrohlich verletzt

Zu einem tragischen Vorfall kam es gestern im benachbarten Bayern in Burghausen (Landkreis Altötting). Wie die Polizei mitteilt, fiel eine 29-jährige Akrobatin vor einem fast ausverkauften Zirkuszelt sechs Meter in die Tiefe. Sie wollte mit ihrem 48-jährigen Partner ein freischwebendes Kunststück aufführen, was aber misslang. Sie rutschte aus und fiel zu Boden. Beim Sturz erlitt sie laut Polizei mehrere teils lebensbedrohliche Verletzungen.

Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Nach dem Unfall wurde die Verletzte von den Blicken der zahlreichen Zirkusbesucher abgeschirmt. Einsatzkräfte rückten an, um der Frau zu helfen. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Traunstein geflogen werden.

Polizei bittet um Hinweise

Um die genaue Ursache des folgenschweren Sturzes klären zu können, bittet die Polizei um Hinweise. Besucher, die den tragischen Vorfall gefilmt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Burghausen unter der Telefonnummer 0049/8677/9691-0 zu melden.

