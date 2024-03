Burg Burghausen, Liebling der Touristen

Es sei das einkommensstärkste Jahr in der Geschichte der Burghauser Touristik gewesen, vermeldet Geschäftsführerin Sigrid Resch. 110.000 Übernachtungen, mehr als 30.000 Gäste bei rund 1600 Führungen, mehr als eine halbe Million Besucher der Burg und 231 Plättenfahrten auf der Salzach: alles Rekordwerte im Jahr 2023, auf die die Burghauser Touristik zurückblicken kann.

Der touristische Publikumsmagnet ist zweifellos die weltlängste Burg. Immer mehr aber wollen nicht nur auf der Burg spazieren gehen, sondern auch Geschichtliches erfahren. "Die Nachfrage an unseren Gästeführungen ist enorm, besonders die Führungen in historischer Gewandung sind sehr beliebt. Aber auch die vielzähligen Themenführungen und im vergangenen Jahr vor allem die Kulinarik-Führungen sind Highlights für unsere Gäste", sagt Resch.

Engpass bei Gästeführern

Die Nachfrage sei so hoch, dass man mittlerweile schon an die Kapazitätsgrenzen bei den Gästeführern stoße. "Wir hoffen, dass in diesem Jahr noch weitere Führer ausgebildet werden können, um die Nachfrage auch zukünftig bedienen zu können", sagt die Geschäftsführerin.

Besonders freut die Tourismusexperten auch, dass Burghausen nicht nur für Kurz- und Tagesausflüge beliebt ist, sondern dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf mehr als zwei Tage gestiegen ist. Beliebt sei auch der Wohnmobilstellplatz, circa 3000 Wohnmobile machten im vergangenen Jahr in Burghausen halt. Auch das grenzüberschreitende Entdeckerviertel verbuchte Rekordwerte, die OÖN berichteten. Unter anderem, weil viele Radtouristen in der Region unterwegs sind – und auch diese steuern häufig Burghausen als Ausflugsziel an.

2024 bereits vielversprechend

Das neue Jahr starte ebenfalls schon vielversprechend, wie Sigrid Resch weiter ausführt. Bis zu 2000 Besucher tummeln sich an den Wochenenden auf der Burg, die Buchungslage ist bereits gut, dabei startete die offizielle Saison erst mit dem Beginn der Internationalen Jazzwoche (12. bis 17. März).

