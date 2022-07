Das Thema bewegt: Fast 400 kontroverse Kommentare gab es auf der Facebook-Seite der Innviertler Nachrichten zum Bericht, dass in den Gemeinderäten Ried und Braunau über die Schaffung eines Regenbogen-Zebrastreifens abgestimmt wird. Die bunten Farben sind ein Zeichen der Toleranz für die Gleichbehandlung von Menschen aller sexuellen Orientierungen. Im Rieder Rathaus ging es am Mittwochabend hoch her, selten wurde derart emotional diskutiert.