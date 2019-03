"Bunt ist der Fußball!" SK Schärding gewann Sport-Integrationspreis

SCHÄRDING. Der Fußballverein aus der Barockstadt setzt auf ein Miteinander aller Kulturen.

Der ehemalige Nachwuchsleiter Reinhold Bell, U9-Trainer Christian Breyer, Nachwuchsleiter Reinhard Wagner und Kata Dilber vom Österreichischen Integrationsfonds bei der Verleihung des Integrationspreises 2018 Bild: privat

Mit dem Integrationspreis Sport werden bundesweit Sportprojekte ausgezeichnet, die das Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund fördern und Migranten beim Einstieg in österreichische Sportvereine unterstützen.

Der SK Waizenauer Schärding wurde jetzt in Linz mit dem Integrationspreis Sport 2018 ausgezeichnet. Unter dem Motto "Schwarz und Rot sind die Vereinsfarben, bunt ist der Fußball" setzt man beim SK Schärding auf ein Miteinander auf dem und abseits des Platzes. Die Jugendabteilung erhält einen Anerkennungspreis in der Höhe von 1000 Euro. Insgesamt wurden sechs von rund 50 eingereichten Projekten ausgezeichnet. In Oberösterreich war der SK Schärding der einzige Preisträger. "Als Jugendleiter des Vereins ging es mir vor allem darum, den 25 bis 30 minderjährigen Flüchtlingen, die im Caritas-Wohnheim Schärding untergebracht waren, eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen", sagt Reinhold Bell, ehemaliger Jugendleiter des SK Schärding. Daher habe man begonnen, einmal pro Woche ein Training für die Jugendlichen anzubieten. "Als wir mit dem Training begonnen haben, war es aufgrund von Sprachproblemen gar nicht so leicht, einen normalen Trainingsbetrieb durchzuführen. Trotzdem wurde das Training sehr gut angenommen, und ich bin stolz darauf, dass der SK Schärding einer der ersten Vereine in Österreich war, der unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beim Fußballverband angemeldet hat", sagt Bell. Von den neuen Nachwuchskickern profitierte die gesamte Nachwuchsabteilung. Bell: "Die SK Schärding Juniors konnten dadurch unter anderem ihre quantitativ schwächeren Jahrgänge 2001 bis 2003 überbrücken. Auch aus sportlicher Sicht war das ein voller Erfolg."

An die Grenzen gestoßen

Geplant war, dass das Projekt nicht isoliert vom allgemeinen Sportangebot stattfinden, sondern als "Türöffner" zum Vereinsleben und zur Gesellschaft dienen sollte. Dieses Vorhaben sei jedoch nur zum Teil gelungen. "Das lag zum einen an der überraschenden Schließung des Caritas-Wohnheims Ende 2017, zum anderen stießen wir, so ehrlich müssen wir sein, als kleiner, reiner Fußballverein mit vergleichsweise wenigen Mitgliedern und Helfern mit diesem Projekt an unsere Grenzen. Gerade deswegen macht es uns aber auch stolz, bei einem bundesweit ausgeschriebenen Sportpreis einer der Preisträger zu sein", so Bell.

Miteinander für den SK Schärding

Integration und das Miteinander, unabhängig von Hautfarbe, Kultur oder Sprache, werden beim SK Schärding auch in der Zukunft wesentliche Säulen sein. Ein Drittel der mehr als 130 Kinder, die derzeit im Nachwuchs spielen, hat Migrationshintergrund. Stolz ist man in der Barockstadt darauf, dass fast jeder Nachwuchsjahrgang gestellt werden kann, mit Hilfe der Kinder aus zehn verschiedenen Nationen. (tst)

